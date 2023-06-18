İSTANBUL 27°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Haziran 2023 Pazar / 30 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6169
  • EURO
    25,9669
  • ALTIN
    1486.42
  • BIST100
    5475.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Uzatmaların sonunda Alaves, La Liga'ya çıktı
Spor

Uzatmaların sonunda Alaves, La Liga'ya çıktı

İspanya 2. Ligi'nde Alaves, Yükselme Play-off'ları rövanşında Levante'yi 1-0 yenerek La Liga'ya adını yazdırmayı başardı.

18 Haziran 2023 Pazar 09:23 - Güncelleme:
Uzatmaların sonunda Alaves, La Liga'ya çıktı
ABONE OL

İspanya 2. Ligi Yükselme Play-off final rövanşında Alaves ile Levante karşı karşıya geldi.

İlk maçı golsüz biten maçın rövanşında normal süre de 0-0 sona ererken uzatmalara gidildi. Uzatma dakikalarının son saniyesinde 120+9'de Alaves penaltı kazandı. Topun başına gelen Villalibre'nın golüyle Alaves penaltılara kalmadan maçı kazanan taraf oldu ve adını La Liga'ya yazdırmayı başardı.

Alaves ile birlikte Granada ve Las Palmas La Liga'da önümüzdeki sezon boy gösterecek.

La Liga'da bu sezon Elche, Espanyol ve Real Valladolid küme düşmekten kurtulamayan ekipler olmuştu.

  • ispanya 2 lig
  • alaves
  • play off

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.