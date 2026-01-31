İSTANBUL 9°C / 6°C
Vaclav Cerny: Takım halinde iyi bir performans sergiledik

Beşiktaş'ın Çek futbolcusu Vaclav Cerny, Konyaspor maçının ardından galibiyetin önemine vurgu yaparak her karşılaşmayı kazanmak istediklerini söyledi.

31 Ocak 2026 Cumartesi 22:33
Beşiktaş'ın Çek yıldızı Vaclav Cerny, Konyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"HER MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Karşılaşmayı değerlendiren Cerny, alınan sonucun önemine vurgu yaparak, "Galibiyet galibiyettir. Bu şekilde devam etmeliyiz. Her maçı kazanmayı istiyoruz. Bazen göze hoş gelen futbolla, bazen mücadeleyle olacak. Bugün bir karakter gösterdik ve mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"MAÇ BOYU GERİ DÖNECEĞİMİZE DAİR BİR HİS VARDI"

Takım performansına da değinen Çek futbolcu, "Ben takıma yardım etmeye çalışıyorum. Galibiyete katkı sağladığım için mutluyum. Takım halinde iyi bir performans sergiledik, konuştuğumuz şeyleri sahaya yansıttık. Maç boyunca geri döneceğimize ve kazanacağımıza dair bir his vardı" sözleriyle mücadeleye olan inancını dile getirdi.

