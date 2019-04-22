Vagner Love attı, Corinthians şampiyon oldu
Brezilya Eyalet Ligi'nde Corinthians, Sao Paulo'yu 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Şampiyonluk golü Vagner Love'dan geldi.
Corintihans'a galibiyeti getiren golü 89. dakikada Vagner Love getirdi. Devre arasında Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Corinthians'a transfer olan Vagner Love, 89. dakikada attığı golle Paulista/Eyalat Ligi'nde takımına şampiyonluğu getirdi.
Corintihans’ın diğer golünü ise adı Fenerbahçe ile anılan Danilo Avelar kaydetti.
Konuk ekibin tek sayısı ise 19 yaşındaki genç oyuncu dos Santos’un ayağaından geldi.
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