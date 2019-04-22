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Vagner Love attı, Corinthians şampiyon oldu

Brezilya Eyalet Ligi'nde Corinthians, Sao Paulo'yu 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Şampiyonluk golü Vagner Love'dan geldi.

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Corintihans'a galibiyeti getiren golü 89. dakikada Vagner Love getirdi. Devre arasında Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Corinthians'a transfer olan Vagner Love, 89. dakikada attığı golle Paulista/Eyalat Ligi'nde takımına şampiyonluğu getirdi.

Corintihans’ın diğer golünü ise adı Fenerbahçe ile anılan Danilo Avelar kaydetti.

Konuk ekibin tek sayısı ise 19 yaşındaki genç oyuncu dos Santos’un ayağaından geldi.

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