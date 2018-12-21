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Vagner Love, Bursaspor'a bedelsiz transfer oluyor

Beşiktaş’tan ayrılmaya hazırlanan Vagner Love’un ilk talibi Bursaspor oldu. Timsah, oyuncunun sözleşmesini feshetmesini bekliyor.

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Ayak bileğindeki kırık ve çatlak nedeniyle sahalara dönmesi uzun sürecek olan Sakho’nun yerine golcü arayışında olan Bursaspor kararını verdi: Vagner Love...

Seleznov, Diouf gibi isimleri listesine alan yeşil-beyazlılarda sezon başında takıma kazandırılması için yoğun çaba sarf edilen Brezilyalı forvete öncelik verilmiş durumda.

Beşiktaş’la sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmesi beklenen yıldız oyuncu için şimdiden menaceriyle temasa geçildiği ve olumlu yanıt alındığı ifade edildi.

Bursaspor’un Vagner Love için bonservis bedeli ödemek istemediği ve oyuncunun sözleşmesinin feshedilmesi durumunda yıllık 1.2 milyon euroluk bir kontrat önerileceği ifade edildi.

Vagner’e önerilecek sözleşmenin ise 1.5 yıllık olacağı gelen haberler arasında.

(Fanatik)

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