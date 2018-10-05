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Vagner Love: Çok koşmadık, mücadele etmedik

Beşiktaş'ın Malmö maçında ilk 11'de görev alan Vagner Love, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş'ın Brezilyalı golcüsü Vagner Love, Malmö'ye 2-0 mağlup oldukları UEFA Avrupa Ligi maçı sonrasında konuştu.

Mücadele olarak geride kaldıklarını söyleyen Love, "Takım olarak iyi değildik. Çok koşmadık, mücadele etmedik. Önümüzdeki Pazar günü oynayacağımız maçta aynı hataları yapmamamız lazım. Bu maçtan ders çıkarmalıyız. İlk yarım saat çok kötü başlamadık, şanslar yakaladık. İkinci yarının başında hiç iyi başlamadık. Bu hatalarımızı bir daha yapmamamız lazım" diye konuştu.

(Sporx)

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