Vagner Love Corinthians'la anlaştı
Beşiktaş, Brezilya'nın Corinthians Kulübü ile Vagner Love transferi için her konuda anlaştı.
Siyah Beyazlı Yönetimin bu transferden 500.000 - 750.000 Euro arasında bir bonservis bedeli kazanacağı öğrenilirken, Love'ın Corinthians Kulübü ile anlaşması bekleniyor.
(Haber1903)
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