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Vagner Love Corinthians'la anlaştı

Beşiktaş, Brezilya'nın Corinthians Kulübü ile Vagner Love transferi için her konuda anlaştı.

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Siyah Beyazlı Yönetimin bu transferden 500.000 - 750.000 Euro arasında bir bonservis bedeli kazanacağı öğrenilirken, Love'ın Corinthians Kulübü ile anlaşması bekleniyor.

(Haber1903)

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