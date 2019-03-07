Vagner Love Corinthians'ta kendisine geldi

Beşiktaş'tan ayrılışı olaylı olan ve Brezilya'da eski takımı Corinthians'a dönen Vagner Love, ülkesinde kendine geldi.

Corinthians'ın Copa Sudamericana'da Racing Club'u elediği eşleşmede iki maçta da forma giyip 1 gol atarak dikkat çeken Love, Brezilya basınına röportaj verdi.

''ÇOK SIKI ÇALIŞIYORUM''

Yeni takımında zaman zaman forvet arkası pozisyonda oynayan 34 yaşındaki forvet, ''90 dakika oynayabilir miyim bilmiyorum. Çünkü eski takımımda son maçımı Aralık ayının ortasında oynamıştım. Burada çok sıkı çalışıyorum ve kendime geliyorum.'' sözlerini kullandı.

KİLOLARINI VERDİ

Vagner Love'ın Türkiye'de aldığı fazla kiloları da Brezilya'da verdiği belirtildi. Tecrübeli oyuncunun kızarmış yemekleri kestiği ve yağ oranında düşme olduğu kaydedildi. Beşiktaş'ta 80 kilonun üstüne çıkan Love'ın şimdi 76 kiloya kadar düştüğü yazıldı.