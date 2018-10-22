Vagner Love için Santos iddiası

Beşiktaş'ta golcü oyuncu Vagner Love'un Santos'a transfer olmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Brezilya basınında, "Santos transferi için Love ile sözlü anlaşmaya vardı" başlığıyla haber yapıldı.

Haberde; Vagner Love ile Brezilya ekibinin 2019'da gerçekleşecek transfer için şimdiden anlaştıkları ileri sürüldü.

Santos ile Vagner Love'un yaz transfer döneminde de el sıkıştıkları ancak transferin son anda gerçekleşmediği de belirtildi.

(Milliyet)