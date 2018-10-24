Vagner Love özür diledi
Beşiktaş'ın Brezilyalı golcüsü Vagner Love, Göztepe maçı sonrası bir grup taraftara yaptığı hareketten dolayı özür diledi.
Göztepe yenilgisinin ardından kendisini protesto eden taraftara hareket yapan Vagner Love özür diledi.
Beşiktaş'ın Brezilyalı golcüsü Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı: "Bugün, Göztepe maçı sonrası yaşanan olayla ilgili olarak özür dilemek amacıyla bu gönderiyi paylaşıyorum. Her şeyi yapmamıza rağmen yenildikten sonra kan beynime sıçramıştı ve haklı olarak bizi eleştiren taraftarlara yanlış bir hareket yaptım. Bu bana yakışan bir davranış değildi. Ben her zaman eleştirilere açık bir insanım. Şimdi her şeyi gözden geçirerek özür diliyorum."
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