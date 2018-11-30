Vagner Love: Takım olarak iyi bir mücadele ortaya koyduk

Beşiktaş'ın Brezilyalı golcüsü Vagner Love, Avrupa Ligi'nde Sarpsborg'u 3-2 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Vagner Love'un açıklamaları;

"Zor bir maç olacağını biliyorduk. Hava şartları, saha şartları, halı saha zeminiyle birlikte 2-0 geriye düşmek zorlaştırdı ama 2. yarıda takım olarak iyi bir mücadele ortaya koyduk. Koştuk ve şükürler olsun ki sonucu aldık"

İŞİN SIRRI ÇOK ÇALIŞMAK

"İşin sırrı çok çalışmak ve sıranı beklemek. Ben de çalışmaya devam ediyorum ve sıramı bekliyorum. Sıra geldiği zaman oyuna gidip en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bugün de aynısı oldu. Hafta sonunda da forma bekliyorum."

ADIM ADIM GİTMEK LAZIM

"Önümüzde bir maç daha var. O maçı kazanırsak, gruptan çıkacağız. Adım adım gitmek lazım, rakiplerin saygısını kazanmak lazım. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz." (Sporx)