Vagner Love ve Cyle Larin satış listesinde

Beşiktaş, Vagner Love'ı satacak...

Ocak ayı bekleniyor. Ama acele de edilmeyecek. Çünkü 10 Ocak'ta başlayacak Brezilya Ligi'ndeki transfer sezonu Mart başına kadar sürecek.

Larin'in devre arasında gönderilmesini isteyen Güneş, geçiş sürecinde Ocak'ta gelecek muhtemel bir santrforu yalnız bırakmamak adına Vagner Love'un satışı konusunda sakin hareket edecek.

Aslında 34 yaşındaki futbolcunun, iki müşterisi var. Birisi Corinthians diğer ise Flamengo... Buradan gelecek teklifler Brezilyalı golcünün kaderini belirleyecek.

LARIN'E MÜŞTERi ARANIYOR

Beşiktaş sadece Vagner Love'a değil; Cyle Larin'e de müşteri arıyor.

ABD Ligi'ndeki yetersiz istatistiklerine rağmen transfer edilen Larin'i yetersiz bulan Güneş, kendisini takımda düşünmediğini yönetimin isterse kiralayabileceğini satarsa da sorun olmayacağını iletti.

Larin için İskoçya ve Almanya'dan bazı taliplerin olduğu ise gelen bilgiler arasında...