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Vagner Love'dan Beşiktaş yönetimine sert sözler

Beşiktaş'tan ayrılan ve Corinthians'a transfer olan Vagner Love, Brezilya basınına konuştu.

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Vagner Love, Beşiktaş'tan ayrılıp Corinthians'a gitmesi sonrası Brezilya basınına olay açıklamalar yaptı.
 
Brezilyalı golcü, "Beşiktaş'taki problem, bana hiçbir şey söylenmemesiydi. Sorun neyse bana söyleselerdi. Ben diyaloğa açık biriyim. Eğer ortada bir problem varsa, yüzüme karşı söylenmesini ve benimle konuşulmasını isterim. Kulübün yaşadığı mali problemler vardı, ayrıca ülkede de öyleydi." ifadelerini kullandı.
 
"FIFA'YA GİDECEĞİM DEDİM, KONUŞTULAR"
 
Vagner Love, "Şimdi, ülkeme döndüğüm ve yapmaktan hoşlandığım şeyi yapıyor olduğum için mutluyum. Tanrıya şükürler olsun, rahat bir hayatım var. O dönem yaşanan mali sorunlar hayatımı etkilemedi. 1 saatte çözülecek türden problemdi. Fakat, ne zaman "FIFA'ya gideceğim" dedim, o zaman benle konuşmaya başladılar. Ardından bir anlaşma yoluna gittik" diyerek sözlerini sürdürdü.
 
"ARALIK BAŞINDAN BERİ İSTİYORUM"
 
"Aralık ayı başından beri kontratımı iptal etmek istiyorum." diyerek konuşmasına devam eden Love, "O günden bu yana Corinthians beni transfer etmek istiyor. İhtimal oluştuğundan bu yana vazgeçmediler. Beşiktaş'tan ayrıldım ve söz verdiğim gibi Corinthians'a geldim. Buradaki insanlar bana her gün mesaj gönderiyorlardı, 'Buraya gel ve bize yardım et' diye. Bu da bir insanın egosunu okşar, istendiğini görür. Benim için de bu karar gayet açıktı." ifadeleriyle röportajı noktaladı.
 
(Sporx)
 

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