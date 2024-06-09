Türkiye'de Alanyaspor ve Beşiktaş formalarını terleten Vagner Love, bu dönemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kariyerinde Brezilya, Rusya, Fransa, Danimarka ve Kazakistan gibi ülkelerde top koşturan 39 yaşındaki Sambacı forvet, Türkiye'ye övgü yağdırdı: "Türkiye kültürü, mutfağı ve sıcak ortamıyla beni olumlu yönde şaşırttı. Danimarka'nın Erne şehrinden geçmek hem hava koşulları hem de bölgenin sakinliği nedeniyle zorluydu. Her ülkenin kendine has özellikleri ve benzersiz deneyimleri var ama Türkiye yaşanacak özel bir yer olarak öne çıktı. Brezilya inanılmaz bir yer ama Türkiye çok muhteşem bir ülke dostum.

EŞİM AYNI FİKİRDE DEĞİL

Yaşamak, yemek, sokakta yürümek açısından Türkiye inanılmaz. Rio de Janeiro dışında yaşamayı en çok sevdiğim yerlerden biri. Burası benim şehrim. Bu yerlerden hangisinde yaşayacağımı sorsanız Türkiye derdim. Eşim benimle aynı fikirde değil. Geçen gün ona sordum: Brezilya olmasaydı nerede yaşardın? Gittiğimiz yerlerden Kazakistan dedi."