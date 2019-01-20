Vagner Love'ın yeni adresi belli oldu

Corinthians Teknik Direktörü Fabio Carille, transferi gündemde olan Vagner Love'a dair açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş ile yollarını ayırmak üzere olduğu belirtilen Brezilyalı futbolcuyu istediklerini doğrulayan deneyimli teknik adam, futbolcuyu nasıl oynatacağını bile şimdiden kafasında tasarlamaya başladığı itirafında bulundu. Önceke gün yaptığı basın toplantısında konuşan Carille, olası yeni transferlerine takımda yer bulmak konusunda bir endişesi olmadığına değinerek "Vagner Love hücumda dört farklı pozisyonda oynayabilecek bir isim. Onu forvet oynatabilirsiniz. 9 numarada oynar. 9 numaranın destekçisi ya da kanatlarda da görev verebilirsiniz. Ben de kendisine buralarda görev verebilirim" açıklamısında bulundu.

"39 YAŞINA KADAR OYNAR"

34 yaşındaki Vagner Love'un futbol hayatına daha devam edeceğini ve yaş sıkıntısı yaşayacağını zannetmediğini de dile getiren Corinthians çalıştırıcısı "Vagner Love 37, 38, 39 yaşına kadar oynayabilecek bir futbolcu" ifadelerini kullandı.