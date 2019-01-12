Vagner Love'un CSKA Moskova beklentisi
LOVE’un menajeri Evandro Ferreira Rus basınına konuştu.
LOVE’un menajeri Evandro Ferreira Rus basınına konuştu: Şu anda Vagner, Beşiktaş’la sözleşmesini feshetmeye ve serbest kalmaya yakın. Serbest kaldığında hangi kulüpte oynayacağına karar vereceğiz. Henüz Rus kulüpleriyle görüşmedim ama CSKA Moskova gibi bir seçenek gündeme gelirse Vagner bundan çok memnun olur.
(Akşam)
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