Son Dakika Haberleri 22

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Vagner Love'un taraftara yaptığı el hareketi büyük tepki topladı

Göztepe maçından sonra Beşiktaşlı bir taraftarın Vagner Love 'Go home' demesinin ardından tecrübeli futbolcunun yaptığı el hareketi camiayı bir hayli kızdırdı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş'ın Göztepe'ye 2-0 mağlup olduğu maçın ardından Siyah-Beyazlı taraftarlar, takımı uğurlamak için havalimanına gitmişti. Burada Vagner Love ile Beşiktaşlı taraftarlar arasında gerilim yaşandı. Bir taraftar, havalimanında Vagner Love'a 'Go Home' şeklinde çıkıştı. Vagner Love da taraftara orta parmak işareti yaptı. Vagner Love, Negredo'nun takımdan ayrılmasının ardından takımın birinci santraforu olmuştu. Brezilyalı futbolcunun adı transfer döneminde Galatasaray ile de anılıyordu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Trump´ın adayı başarısız olsun diye cadı büyüsü yaptılar

Trump´ın adayı başarısız olsun diye cadı büyüsü yaptılar

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA