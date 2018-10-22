Vagner Love'un taraftara yaptığı el hareketi büyük tepki topladı

Beşiktaş'ın Göztepe'ye 2-0 mağlup olduğu maçın ardından Siyah-Beyazlı taraftarlar, takımı uğurlamak için havalimanına gitmişti. Burada Vagner Love ile Beşiktaşlı taraftarlar arasında gerilim yaşandı. Bir taraftar, havalimanında Vagner Love'a 'Go Home' şeklinde çıkıştı. Vagner Love da taraftara orta parmak işareti yaptı. Vagner Love, Negredo'nun takımdan ayrılmasının ardından takımın birinci santraforu olmuştu. Brezilyalı futbolcunun adı transfer döneminde Galatasaray ile de anılıyordu.