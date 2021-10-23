VakıfBank: 3 - Bolu Belediyespor: 0 (Maç sonucu)

23 Ekim 2021 Cumartesi 15:24 - Güncelleme: 23 Ekim 2021 Cumartesi 15:24

Son Misli.com Sultanlar Ligi ve Axa Sigorta Kupa Voley şampiyonu VakıfBank, ligde beşinci maçında Bolu Belediyespor'u 3-0 yendi.

VakıfBank Spor Sarayı'ndaki karşılaşmanın çekişmeli geçen ilk setini VakıfBank 25-19'luk skorla hanesine yazdırdı. Sarı-siyahlılar ikinci sette de hız kesmedi ve 25-20'lik set skoru ile durumu 2-0'a getirdi. 3. seti ise 25-17 alan VakıfBank, karşılaşmayı 3-0 kazandı.

VakıfBank'ta Chiaka Ogbogu 13 sayı ile karşılaşmanın en skoreri olurken; Gabi 12, Isabelle Haak 11 sayı kaydetti.

VakıfBank sezonun altıncı haftasında 30 Ekim Cumartesi, 15.00'te Nilüfer Belediyespor'a konuk olacak.

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Tuncay Sevim, Uğur Ateş

VakıfBank: Guimaraes, Melis Gürkaynak, Haak, Derya Cebecioğlu, Ogbogu, Cansu Özbay (Ayça Aykaç, Tuğba Şenoğlu, Meryem Boz, Buket Gülübay)

Bolu Belediyespor: Burcu Şentürk, Naz Kambur, Ceren Baysal, Havlickova, Elif Uzun, Kharchenko (Özlem Güven, Irmak Gökçen, Çağla Salih, Dilara Yergün, Dilara Bağcı, Ece Kozdere, Şeyma Öztürk)

Setler: 25-19, 25-20, 25-17

Süre: 73 dakika (25, 25, 23)