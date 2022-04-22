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Spor

VakıfBank deplasmanda avantajı kaptı

Misli.com Sultanlar Ligi 1/4 Play-Off'u ilk maçında VakıfBank, deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 3-2 yenerek avantajı elde etti.

DHA22 Nisan 2022 Cuma 18:10 - Güncelleme:
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VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 1/4 Play-Off'u ilk maçında Türk Hava Yolları'na konuk oldu. Normal sezonu lider tamamlayan sarı-siyahlılar, rakibini 3-2 yenerek final yolunda avantaj elde etti. VakıfBank'ta Isabelle Haak kaydettiği 21 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu olmayı başardı.

SALON: Vestel Burhan Felek Voleybol Salonu

HAKEMLER: Nurper Özbar, Esat Danzili

THY: Bahar Toksoy Guidetti 8, Lauren Carlini, Madison Kingdon 2, Aslı Kalaç 7, Kiera Van Ryk 18, Şeyma Ercan 5, Ceren Önal (L), Anna Orthmann 19, Polen Ünver 2, Ada Germen,

VAKIFBANK: Cansu Özbay 2, Gabi 13, Zehra Güneş 17, Isabelle Haak 21, Michelle Bartsch-Hackley 14, Kübra Akman 6, Aylin Acar (L), Ayça Aykaç (L), Buket Gülübay 1, Tuğba Şenoğlu 1, Chiaka Ogbogu, Meryem Boz 2

SETLER: 25-23, 11-25, 25-18, 15-25, 9-15

SET SÜRELERİ: 112 dakika (29', 20', 26', 22', 15')

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