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Spor

VakıfBank, deplasmanda Galatasaray'a set vermedi

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. hafta mücadelesinde deplasmanda Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti.

13 Mart 2022 Pazar 19:11 - Güncelleme: 13 Mart 2022 Pazar 19:11
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Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında VakıfBank, Galatasaray'ı 3-0 yendi.

Ligde VakıfBank 21. galibiyetini elde ederken, Galatasaray 8. yenilgisini yaşadı.

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Nurper Özbar, Aylin Turnaoğlu

GALATASARAY: Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç, İlkin Aydın, Zeynep Demirel, Caratasu (Gizem Güreşen, Fatma Beyaz, Sude Hacımustafaoğlu, Beren Yeşilırmak)

VAKIFBANK: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Hakley (Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Meryem Boz)

SETLER: 17-25, 23-25, 16-25

SÜRE: 75 dakika (24, 28, 23)

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