VakıfBank, deplasmanda Galatasaray'a set vermedi

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında VakıfBank, Galatasaray'ı 3-0 yendi.
Ligde VakıfBank 21. galibiyetini elde ederken, Galatasaray 8. yenilgisini yaşadı.
SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Nurper Özbar, Aylin Turnaoğlu
GALATASARAY: Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç, İlkin Aydın, Zeynep Demirel, Caratasu (Gizem Güreşen, Fatma Beyaz, Sude Hacımustafaoğlu, Beren Yeşilırmak)
VAKIFBANK: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Hakley (Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Meryem Boz)
SETLER: 17-25, 23-25, 16-25
SÜRE: 75 dakika (24, 28, 23)