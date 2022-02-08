İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2022 Salı / 7 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5726
  • EURO
    15,5402
  • ALTIN
    791.29
  • BIST100
    1951.2
Spor

VakıfBank deplasmanda kolay kazandı

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. hafta mücadelesinde deplasmanda konuk olduğu Bolu Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

8 Şubat 2022 Salı 20:37 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 20:37
ABONE OL

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. hafta kapanış maçında VakıfBank, konuk olduğu Bolu Belediyespor'u 3-1 yendi.

SALON: Bolu Karaçayır

HAKEMLER: Ahmet Oğuzhan Ünal, Öznur Tosun

BOLU BELEDİYESPOR: Çağla Salih, Yelyzaveta, Kharchenko, Calderon, Naz İdil Kambur, Ceren Baysal (Havlickova, Özlem Güven, Dilara Yergün, Burcu Şentürk, Elif Uzun)

VAKIFBANK: Kübra Çalışkan, Buket Gülübay, Braga, Ogbogu, Haak, Derya Cebecioğlu (Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Meryem Boz, Bartsch, Aylin Acar)

SETLER: 7-25, 20-25, 27-25, 17-25

SÜRE: 98 dakika (18, 27, 31, 22)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.