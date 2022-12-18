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Spor

VakıfBank dünya ikincisi oldu

VakıfBank, FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın finalinde Prosecco DOC Imoco Volley'e 3-1 yenilerek dünya ikincisi oldu.

AA18 Aralık 2022 Pazar 18:11 - Güncelleme:
VakıfBank dünya ikincisi oldu
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Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen 2022 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda VakıfBank, Prosecco DOC Imoco Volley'e 3-1 yenilerek ikinci oldu.

Antalya Spor Salonu'nda oynanan final maçında, VakıfBank ile İtalya temsilcisi Prosecco DOC Imoco Volley ile karşılaştı.

Voleybol severlerin 10 bin kişilik spor salonunda yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın ilk setini, etkili bir oyun ortaya koyan İtalya temsilcisi 25-18 kazandı.

İkinci sette oyunu dengeleyen VakıfBank, 25-23 seti önde bitirerek skoru 1-1'e getirdi. Prosecco DOC Imoco Volley, üçüncü seti 25-21 kazanarak skoru 2-1 yaptı.

İtalyan ekip, dördüncü setten de 25-21'lik skorla üstün ayrılarak karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Bu sonuçla Prosecco DOC Imoco Volley, Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonu oldu.

Imoco Volley sporcuları, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşadı.

Karşılaşmayı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da izledi.

SALON: Antalya

HAKEMLER: Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan), Wojciech Maroszek (Polonya),

PROSECCO DOC IMOCO VOLLEY: Plummer, Robinson, De Kruijf, Lubian, Wolosz, Haak (Squarcini, De Gennaro, Gennari, Gray, Pericati, Furlan, Bardaro, Carraro

VAKIFBANK: Cansu Özbay, Ogbogu, Egonu, Guimaraes, Zehra Güneş,Daalderop (Ayça Aykaç, Derya Cebecioğlu)

SETLER: 25-18, 23-25, 25-21, 25-21

SÜRE: 138 dakika (31,37,39,31)

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