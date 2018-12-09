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Vakıfbank Dünya Şampiyonu oldu

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde Brezilya ekibi Minas'ı 3-0 yenerek şampiyon oldu

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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın finalinde Brezilya ekibi Minas Tenis Clube'ü 25-23, 25-21 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup ederek, üst üste ikinci, toplamda da üçüncü kez dünyanın en büyüğü oldu.

Son altı Dünya Şampiyonası'nda üçüncü kez (2013, 2017, 2018) şampiyon olan sarı-siyahlılar, bu kupayı en çok kazanan Türk takımı olmayı başardı. Bu şampiyonlukla VakıfBank, "Türkiye'nin uluslararası alanda en başarılı takımı" unvanını da perçinledi.

"Türk kadınına armağan olsun"

VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren, ''Üst üste iki Avrupa şampiyonluğundan sonra üst üste ikinci, toplamda üçüncü Dünya Kulüpler şampiyonluğunu kazanmak çok büyük bir gurur. Emeği geçen oyuncularımızı, teknik ekibimizi ve çalışanlarımızı kutluyorum. Büyük bir adanmışlıkla kulübümüze inanan ve sahiplenen Bankamıza, bizlere bu imkanı sağlayan Bankamız Yönetimi ve Genel Müdürümüze sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Allah bütün takım ve sporcularımıza bu başarıları nasip etsin. Bu kupa, emeklerinin değeri hiçbir zaman ölçülemeyecek ve ödenmeyecek her yaştaki Türk kadınına armağan olsun'' dedi.

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