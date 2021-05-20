VakıfBank, Eczacıbaşı'ndan Ogbogu'yu transfer etti

AA 20 Mayıs 2021 Perşembe 12:27 - Güncelleme: 20 Mayıs 2021 Perşembe 12:27

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, ABD'li milli oyuncu Chiaka Ogbogu'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Eczacıbaşı VitrA forması giyen orta oyuncu Ogbogu ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Profesyonel kariyerine IL Bisonte Firenze'de başlayan 26 yaşındaki voleybolcu, Chemik Police, Imoco Volley ve son olarak Eczacıbaşı VitrA'da görev yaptı.

ABD Milli Takımı ile 2018 ve 2019'da FIVB Milletler Ligi zaferi yaşayan Ogbogu, geçen yıl Eczacıbaşı Vitra formasıyla Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu elde etmişti.