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Spor

VakıfBank evinde hata yapmadı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında VakıfBank, Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup etti.

17 Kasım 2024 Pazar 18:09 - Güncelleme:
VakıfBank evinde hata yapmadı
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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında VakıfBank, sahasında Türk Hava Yolları ile karşı karşıya geldi.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Bu sonuçla sarı-siyahlı ekip ligdeki 8. galibiyetine imza atarken, Türk Hava Yolları ise 3. kez kaybetti.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Erol Akbulut, İbrahim Acar

VakıfBank: Bosetti, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Markova, Zehra Güneş, Van Ryk (Ayça Aykaç, Aylin Acar, Xinyue, Derya Cebecioğlu)

Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Büşra Kılıçlı, Bergmann, Alecrim (Melis Yılmaz, Ada Germen, Çağla Çiçekoğlu)

Setler: 23-25, 25-22, 25-11, 25-18

Süre: 105 dakika (30, 29, 19, 27)

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