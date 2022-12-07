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Spor

Vakıfbank evinde Kızılyıldız'ı 3-0 mağlup etti

CEV Şampiyonlar Ligi C grubu maçında Vakıfbank, Sırbistan temsilcisi Kızılıyıldız'ı 3-0 mağlup etti.

AA7 Aralık 2022 Çarşamba 19:45 - Güncelleme:
Vakıfbank evinde Kızılyıldız'ı 3-0 mağlup etti
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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 3-0 yendi.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Eldar Zulfugarov (Azerbaycan), Alexandoros Mylonakis (Yunanistan)

VakıfBank: Cansu Özbay, Bajema, Zehra Güneş, Egonu, Derya Cebecioğlu, Ogbogu (Ayça Aykaç, Karutasu, Buket Gülübay, Bahar Akbay)

Kızılyıldız: Denysova, Canak, Helic, Zivojinovic, Markovic, Cirovic (Durdevic, Sajic, Taubner, Rodic)

Setler: 25-15, 25-21, 25-9

Süre: 63 dakika (22, 23, 18)

Vakıfbank CEV Şmapiyonlar Ligi C grubunda Igor Gorgonzola Novara ile aynı puan ile lider konumda bulunuyor.

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