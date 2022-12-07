Vakıfbank evinde Kızılyıldız'ı 3-0 mağlup etti

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta maçında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 3-0 yendi.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Eldar Zulfugarov (Azerbaycan), Alexandoros Mylonakis (Yunanistan)
VakıfBank: Cansu Özbay, Bajema, Zehra Güneş, Egonu, Derya Cebecioğlu, Ogbogu (Ayça Aykaç, Karutasu, Buket Gülübay, Bahar Akbay)
Kızılyıldız: Denysova, Canak, Helic, Zivojinovic, Markovic, Cirovic (Durdevic, Sajic, Taubner, Rodic)
Setler: 25-15, 25-21, 25-9
Süre: 63 dakika (22, 23, 18)
Vakıfbank CEV Şmapiyonlar Ligi C grubunda Igor Gorgonzola Novara ile aynı puan ile lider konumda bulunuyor.