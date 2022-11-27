VakıfBank evinde rahat kazandı

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında VakıfBank, Türk Hava Yolları'nı 3-1 yendi.
SALON: VakıfBank Spor Sarayı
HAKEMLER: Seçkin Yener, Mehmet Gül
VAKIFBANK: Kübra Akman, Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Egonu, Bajema (Aylin Acar, Buket Gülübay, Ayça Aykaç, Carutasu, Daalderop)
TÜRK HAVA YOLLARI: Şeyma Ercan, Maglio, Naz Aydemir Akyol, Kingdon, Bahar Toksoy Guidetti, Van Ryk (Melis Yılmaz, Ada Germen, Dicle Nur Babat, Çağla Akın, Polen Ünver, Orthmann)
SETLER: 22-25, 25-16, 25-13, 27-25
SÜRE: 106 dakika (27, 26, 23, 30)