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Spor

VakıfBank evinde rahat kazandı

VakıfBank, Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup etti.

AA27 Kasım 2022 Pazar 18:04 - Güncelleme:
VakıfBank evinde rahat kazandı
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında VakıfBank, Türk Hava Yolları'nı 3-1 yendi.

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Seçkin Yener, Mehmet Gül

VAKIFBANK: Kübra Akman, Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Egonu, Bajema (Aylin Acar, Buket Gülübay, Ayça Aykaç, Carutasu, Daalderop)

TÜRK HAVA YOLLARI: Şeyma Ercan, Maglio, Naz Aydemir Akyol, Kingdon, Bahar Toksoy Guidetti, Van Ryk (Melis Yılmaz, Ada Germen, Dicle Nur Babat, Çağla Akın, Polen Ünver, Orthmann)

SETLER: 22-25, 25-16, 25-13, 27-25

SÜRE: 106 dakika (27, 26, 23, 30)

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