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Spor

Vakıfbank, Fenerbahçe Opet'e karşı zorlanmadı

Vakıfbank, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 4. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Fenerbahçe Opet'i 3-1 yendi.

AA13 Kasım 2022 Pazar 22:46 - Güncelleme:
Vakıfbank, Fenerbahçe Opet'e karşı zorlanmadı
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-1 yendi.

SALON: Vakıfbank Spor Sarayı

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Aylin Turnaoğlu

VAKIFBANK: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Egonu, Daalderop, Kübra Akman (Ayça Aykaç, Carutasu, Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, Bahar Akbay)

FENERBAHÇE OPET: Meliha Diken, Eda Dündar Erdem, Carneiro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Lazareva (Gizem Örge, Meryem Boz, Cansu Çetin, Cristina, Ergül Avcı)

SETLER: 25-21, 25-20, 23-25, 25-22

SÜRE: 103 dakika (25, 25, 26, 27)

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