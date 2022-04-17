VakıfBank, Fenerbahçe'yi geçerek Kupa Voley'de şampiyon oldu

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley final karşılaşmasında Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup eden VakıfBank şampiyon oldu. VakıfBank böylece Spor Toto Şampiyonlar Kupası ve FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'ndan sonra bu sezonki üçüncü kupasını kaldırmış oldu. VakıfBank'ta Isabelle Haak 44 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN VAKIFBANK İÇİN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde, rakibi Fenerbahçe Opet'i mağlup ederek şampiyon olan VakıfBank için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde, rakibi Fenerbahçe Opet'i mağlup ederek şampiyon olan VakıfBank'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Fenerbahçe Opet ile VakıfBank arasında TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde rakibini 3-2 mağlup ederek şampiyon olan VakıfBank'ı tebrik ediyorum. Fenerbahçe Opet'i takımını da mücadelesinden dolayı kutluyor, her iki kulübümüze başarılar diliyorum."

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Erdal Akıncı, İlknur Çakar

VAKIFBANK: Cansu, Gabi, Zehra, Haak, Bartsch-Hackley, Kübra, Aylin (L) (Meryem, Buket, Tuğba)

FENERBAHÇE OPET: Meliha, Eda, Naz, Fedorovtseva, Popovic, Vargas, Gizem (L) (Cansu, Dicle Nur, Buse, Ana Cristina, Lazareva)

SETLER: 21-25, 25-21, 25-13, 27-29, 17-15

SÜRE: dakika (26',29',23',34',24')