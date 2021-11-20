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Spor

VakıfBank, Galatasaray'a set vermedi

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. hafta karşılaşmasında VakıfBank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.

20 Kasım 2021 Cumartesi 15:00 - Güncelleme: 20 Kasım 2021 Cumartesi 15:00
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Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, Misli.com Sultanlar Ligi 10. hafta mücadelesinde Vakıfbank'ın konuğu oldu. Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanan mücadeleden ev sahibi ekip 3-0 galip ayrıldı.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: İlhami Şenyurt, Metin Korkut

VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Melis Gürkaynak, Haak, Hackley, Kübra Çalışkan (Ayça Aykaç)

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Planinsec, Gamze Kılıç, Vasilantonaki, Fatma Beyaz, Caratasu (Gizem Güreşen, Bihter Dumanoğlu, Nilay Karaağaç, Esra Demirkıran, Sude Hacımustafaoğlu)

Setler: 25-16, 25-19, 25-12

Süre: 70 dakika (23, 25, 22)

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