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Spor

Vakıfbank, Gerdau Minas'ı 3-0 mağlup etti

FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın ikinci gününde Vakıfbank, Brezilya temsilcisi Gerdau Minas'ı 3-0 mağlup etti.

DHA15 Aralık 2022 Perşembe 22:38 - Güncelleme:
Vakıfbank, Gerdau Minas'ı 3-0 mağlup etti
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Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın ikinci gününde temsilcimiz VakıfBank, B Grubu'ndaki ikinci maçında Brezilya ekibi Gerdau Minas'ı 3-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Grup aşamasını 2'de 2 yaparak namağlup lider tamamlayan VakıfBank'ın yarı finaldeki rakibi ise A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan ekip olacak. VakıfBank, yarı final mücadelesini 17 Aralık Cumartesi saat 20.00'de oynayacak.

FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın ikinci gününde oynanan diğer mücadelede İtalyan temsilcisi Prosecco Doc Imoco Conegliano, Brezilya ekibi Dentil Praia Clube'yi 3-0 (25-22, 25-21, 25-21) mağlup etti. Bu sonucun ardından temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit ile Prosecco Doc Imoco Conegliano takımları yarı finale yükselen takımlar oldu. Brezilya ekibi Dentil Praia Clube ise turnuvaya veda etti.

SALON: Antalya

HAKEMLER: Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan), Sinisa Ovuka (Bosna Hersek)

VAKIFBANK: Cansu, Gabi, Zehra, Egonu, Daalderop, Ogbogu, Ayça (L) (Buket, Karutasu, Bajema)

GERDAU MINAS: Kisy, Priscila, Kudiess, Heldes, Yonkara, Thaisa, Nyeme (L) (Ackeline, Larissa)

SETLER: 25-22, 26-24, 25-21

SÜRE: 1 saat 26 dakika (25′,29′,32′)

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