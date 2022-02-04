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Spor

VakıfBank, İtalya'da rahat kazandı

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında deplasmanda İtalya temsilcisi Vero Volley Monza'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

4 Şubat 2022 Cuma 00:21 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 00:21
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Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda VakıfBank, İtalya'nın Vero Volley Monza takımını deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Monza kentinde oynanan karşılaşmanın ilk setini 25-21 kaybeden sarı-siyahlı takım, sonraki setlerde rakibine 25-17, 25-17 ve 25-12 üstünlük kurarak salondan galibiyetle ayrıldı.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon çıktığı 5 karşılaşmayı da kazanan VakıfBank, grup lideri olarak çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

Grup maçlarında sadece iki set kaybeden VakıfBank, 15 Şubat'ta son maçında Fransa'nın ASPTT Mulhouse takımını ağırlayacak.

SALON: Arena Di Monza

HAKEMLER: Jörg Kellenberger (Almanya), Vlastimil Kovar (Çekya)

VERO VOLLEY MONZA: Gennari, Rettke, Orro, Davyskiba, Danesi, Stystiak, Parrocchiale (L) (Lazovic, Candi)

VAKIFBANK: Buket, Gabi, Zehra, Haak, Bartsch-Hackley, Ogbogu, Ayça (L) (Kübra, Meryem)

SETLER: 25-21, 17-25, 17-25, 12-25

SÜRE: 96 dakika (25′,23′,28′,20′)

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