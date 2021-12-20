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Spor

Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'na Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyon olan Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

AA20 Aralık 2021 Pazartesi 00:17 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 00:17
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde İtalya temsilcisi Imoco Volley'i 3-2 mağlup ederek şampiyon olan Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin ev sahipliğinde dünyanın en iyi 6 takımının yer aldığı FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden, üstün bir mücadele örneği göstererek şampiyonluğa ulaşan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı ve aynı turnuvada bronz madalyanın sahibi olan Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nı kutluyorum. Her iki temsilcimizin de sahada ortaya koydukları mücadele bizlere büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Türkiye olarak böylesine güzel bir organizasyona ev sahipliği yapıyor olmaktan da son derece mutluyuz. Bu anlamlı başarıda emeği geçen sporcuları, teknik kadroları ve yöneticileri tebrik ediyorum."

  • mehmet muharrem kasapoğlu
  • gençlik ve spor bakanı
  • vakıfbank

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