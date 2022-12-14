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Spor

VakıfBank, Kuanysh Club'u set vermeden yendi

VakıfBank, FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası B Grubu ilk maçında Kuanysh Club'u set vermeden 3-0 mağlup etti.

AA14 Aralık 2022 Çarşamba 21:01 - Güncelleme:
VakıfBank, Kuanysh Club'u set vermeden yendi
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Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da bugün başlayan 2022 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda VakıfBank, Kazakistan ekibi Kuanysh Club'u 3-0 yendi.

Antalya Spor Salonu'nda oynanan B Grubu karşılaşmasının ilk setini VakıfBank 25-15 kazanarak 1-0 öne geçti. Sarı-siyahlılar, ikinci sette de rakibine 25-15 üstünlük sağladı ve durumu 2-0 yaptı. Üçüncü seti 25-17 kazanan VakıfBank, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Sarı-siyahlı ekip, şampiyonanın açılış mücadelesinde A Grubu'nda Brezilya ekibi Dentil Praia Clube'yi 3-0 yenen Eczacıbaşı Dynavit'ten sonra organizasyona üç puanla iyi bir başlangıç yaptı.

Türkiye'nin iki takımla temsil edildiği FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, yarın oynanacak Prosecco Doc Imoco Conegliano (İtalya)-Dentil Praia Clube (Brezilya) ve VakıfBank-Gerdau Minas (Brezilya) maçlarıyla devam edecek.

Organizasyon, 18 Aralık Pazar günü final karşılaşmasıyla sona erecek.

SALON: Antalya

HAKEMLER: Stanislava Simic (Sırbistan), David Fuentes Fernandez (İspanya)

VAKIFBANK: Cansu Özbay, Ogbogu, Egonu, Guimaraes, Zehra Güneş, Daalderop (Ayça Aykaç, Karutasu, Bajema, Derya Cebecioğlu)

KUANYSH CLUB: Kitipova, Mikhailova, Aldoshina, Orle, Belchenko, Smirnova (Bekisheva, Kolomoyets)

SETLER: 25-15, 25-15, 25-17

SÜRE: 63 dakika (22, 20, 21)

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