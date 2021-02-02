VakıfBank, Lodz'u Polonya'da rahat geçti

02 Şubat 2021 Salı 22:44 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 Salı 22:44

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Polonya'da düzenlenen 2021 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. Ayak ilk maçında ev sahibi LKS Commercecon Lodz'u 21-25, 19-25 ve 20-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti. C Grubu'nda dört dörtle lider olan sarı-siyahlılar, beşinci maçında yarın TSİ 20:00'de Fransa temsilcisi ASPTT Mulhouse VB'yle karşı karşıya gelecek.

SALON: Lodz Spor Arena

HAKEMLER: Kenneth Aro, Alexey Pashkevich

LODZ: Lazovic 12, Alagierska 4, Zaroslinska 9, Wojcik 6, Ninkovic 6, Bongaerts 4, Saad (L), Strasz, Kalandadze 5, Pacak

VAKIFBANK: Milena 10, Maja 4, Gabi 10, Zehra 9, Haak 21, Michelle 12, Ayça (L), Gözde 1, Cansu

SETLER: 21-25, 19-25, 20-25

SÜRE: 73 dakika (25', 24', 24')