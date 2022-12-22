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Spor

Vakıfbank, Potsdam 3-1 mağlup etti

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda temsilcimiz Vakıfbank, Almanya ekibi Potsdam'ı 3-1 mağlup etti.

AA22 Aralık 2022 Perşembe 00:12 - Güncelleme:
Vakıfbank, Potsdam 3-1 mağlup etti
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Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında VakıfBank, deplasmanda Almanya'nın Potsdam ekibini 3-1 yendi.

MBS Arena'da oynanan müsabakaya iyi başlayan VakıfBank, ilk seti 25-22, son ana kadar çekişmeli geçen ve 37 dakika süren ikinci seti 35-33 kazandı.

İstediği oyunu sergileyemediği üçüncü seti 25-20 kaybeden VakıfBank, iyi oynadığı dördüncü seti 25-21, maçı da 3-1 kazanmasını bildi

VakıfBank, gruptaki ikinci galibiyetini elde ederken, Potsdam ise ikinci mağlubiyetini aldı.

Vakıfbank, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda lider ile puanlarının eşit olmasına rağmen (6) 2.sırada bulunuyor.

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