VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde

03 Şubat 2021 Çarşamba 21:40 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 21:40

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Polonya'da düzenlenen 2021 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 2'nci Ayak ikinci maçında Fransa temsilcisi ASPTT Mulhouse VB'yi 15-25, 13-25 ve 18-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti ve beşte beş yaparak çeyrek finale yükselmeyi garantiledi. Sarı-siyahlılar, C Grubu'ndaki altıncı ve son maçında yarın TSİ 20:00'de Bulgaristan ekibi VC Maritza Plovdiv'le karşı karşıya gelecek.

SALON: Lodz Spor Arena

HAKEMLER: Kenneth Aro (Finlandiya), Alexandros Mylonakis (Yunanistan)

ASPTT MULHOUSE: Haak 1, Polder 4, Bassoko 3, Vanjak 5, Bauer 5, Bugg, Soldner (L), Jaegy (L), Viggars 4, Lamprousi 2, Novakovic 2, Cazaute 10

VAKIFBANK: Cansu 2, Gabi 11, Milena 10, Haak 17, Tuğba 6, Kübra 10, Gizem (L), Gözde 1, Maja, Meliha

SETLER: 15-25, 12-25, 18-25

SÜRE: 65 dakika (20', 21', 24')