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Spor

VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde sezonu galibiyetle açtı

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında evinde Slovenya ekibi Calcit Kamnik ile karşılaşan temsilcimiz Vakıfbank, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti.

AA7 Kasım 2024 Perşembe 00:28 - Güncelleme:
VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde sezonu galibiyetle açtı
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Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında VakıfBank, Slovenya temsilcisi Calcit Kamnik'i 3-1 yendi.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Ksenija Jurkovic (Hırvatistan), Wojciech Maroszek (Polonya)

VakıfBank: Sıla Çalışkan, Frantti, Bahar Akbay, Van Ryk, Derya Cebecioğlu, Xinyue (Ayça Aykaç Altıntaş, Bosetti, Markova)

Calcit Kamnik: Najdic, Pucelj, Hutinski, Kerschenbaum, Macek, Rituper (Spoljaric, Boisa, Cizman, Gojak)

Setler: 25-21, 22-25, 25-15, 25-12

Süre: 106 dakika (28, 27, 24, 27)

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