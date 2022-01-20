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Spor

Vakıfbank set vermeden kazandı

CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. maçında Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, evinde Finlandiya temsilcisi Salo'yu 3-0 mağlup etti.

20 Ocak 2022 Perşembe 21:39 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 21:39
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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü maçında Finlandiya'nın Salo ekibini 3-0 yendi.

VakıfBank grupta 4'te 4 yaparak liderliğini sürdürdü.

SALON: Vakıfbank Spor Sarayı

HAKEMLERİ: Evgeny Makshanov (Rusya), Eldar Zulfugarov (Azerbaycan)

VAKIFBANK: Buket Gülübay, Guimaraes, Melis Gürkaynak, Meryem Boz, Bartsch-Hackley, Ogbogu (Aylin Acar, Selin Adalı)

SALO: Jantunen, Andrikopolou, Kosonen, Nyman, Virtanen, Becheva (Laaksonen, Kuusela, Makınen)

SETLER: 25-9, 25-21, 25-20

SÜRE: 64 dakika (17, 23, 24)

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