Vakıfbank set vermeden kazandı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü maçında Finlandiya'nın Salo ekibini 3-0 yendi.
VakıfBank grupta 4'te 4 yaparak liderliğini sürdürdü.
SALON: Vakıfbank Spor Sarayı
HAKEMLERİ: Evgeny Makshanov (Rusya), Eldar Zulfugarov (Azerbaycan)
VAKIFBANK: Buket Gülübay, Guimaraes, Melis Gürkaynak, Meryem Boz, Bartsch-Hackley, Ogbogu (Aylin Acar, Selin Adalı)
SALO: Jantunen, Andrikopolou, Kosonen, Nyman, Virtanen, Becheva (Laaksonen, Kuusela, Makınen)
SETLER: 25-9, 25-21, 25-20
SÜRE: 64 dakika (17, 23, 24)