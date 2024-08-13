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Spor

VakıfBank yeni sezon hazırlıklarına başladı

Sultanlar Ligi'nin önemli ekiplerinden VakıfBank yeni sezon öncesi hazırlıklarına başladı.

AA13 Ağustos 2024 Salı 17:26 - Güncelleme:
VakıfBank yeni sezon hazırlıklarına başladı
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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2024-25 sezonu hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-siyahlılar, sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk antrenmanını VakıfBank Spor Sarayı'nda gerçekleştirdi.

Milli takımlarda bulunmayan sporcu ve antrenörlerin katıldığı çalışmada Bahar Akbay, Aylin Acar, Ali Frantti, Ayça Aykaç Altınbaş'ın yanı sıra yeni transferlerden Sıla Çalışkan, Maria Markova, Kiera Van Ryk ile Deniz Uyanık da yer aldı.

Oyuncular, idmanda top antrenmanının yanı sıra fitness çalıştı.

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