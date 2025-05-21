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Spor

VakıfBank'ta Ali Frantti ile yollar ayrıldı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 29 yaşındaki smaçor Ali Frantti ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

AA21 Mayıs 2025 Çarşamba 20:22 - Güncelleme:
VakıfBank'ta Ali Frantti ile yollar ayrıldı
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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 29 yaşındaki smaçör Ali Frantti ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Ali Frantti'nin bizimle geçirdiği süre, unutulmaz iki sezonun ardından sona eriyor. Sahadaki güçlü varlığından sarsılmaz takım ruhuna kadar takımımıza güçlü bir dinamik getirdi ve karşılaştığımız her mücadeleye damgasını vurdu. Ali'ye içtenlikle teşekkür ediyor ve önümüzdeki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

ABD'li voleybolcu, sarı-siyahlı formayla bu sezon Sultanlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

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