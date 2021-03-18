18 Mart 2021 Perşembe 00:11 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 00:11

VakıfBank, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İtalyan ekibi Unet e-work Busto Arsizio'ya 3-2 mağlup oldu. 24 Mart Çarşamba günü İtalya'da oynanacak rövanşta temsilcimizin turu geçebilmesi için karşılaşmasından 3-0 veya 3-1'lik skorla galip ayrılması gerekiyor. VakıfBank'ın karşılaşmadan 3-2 galip ayrılması halinde ise turu geçecek taraf, karşılaşmanın ardından oynanacak altın sette belli olacak.

SALON: Vakıfbank

HAKEMLER: Koen Luts (Belçika), Pawel Burkiewcz (Polonya)

VAKIFBANK: Ognjenovic, Gabi, Zehra, Haak, Bartsch-Hackley, Rasic, Ayça (L), (Gözde, Meliha, Kübra, Cansu, Tuğba)

BUSTO ARSİZİO: Gennari, Stevanovic, Poulter, Gray, Olivotto, Mingardi, Leonardi (L) (Piccinini)

SETLER: 25-20, 25-17, 21-25, 13-25, 13-15

SÜRE: 106 dakika (23′ 20′ 24′ 19′ 20′)