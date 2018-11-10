Valbuena 1 yıl daha Fenerbahçe'de devam edecek

Galatasaray ve Anderlecht maçlarındaki müthiş performansıyla Fenerbahçe’yi tek başına ayağa kaldıran Fransız oyuncu, sıkıntılı günler geçirmesine rağmen hiç yılmadı, astronomik transfer tekliflerine yanaşmadı, antrenman disiplini, uyumlu yapısı ve hırsıyla formayı tekrar üzerine geçirmeyi başardı.

Fenerbahçe’de son günlerin en çok konuşulan ismi Mathieu Valbuena oldu. Erwin Koeman’ın idareyi devralmasıyla beraber önce Galatasaray derbisi ardından Avrupa’da Anderlecht maçlarında yıldızlaşan Fransız futbolcu, tek başına şov yaptı. Galatasaray ve Anderlecht’e karşı 2 gol 2 asistle oynayan, son 2 maçta takımının attığı 4 golde tek başına yer alan Valbuena, 1.5 sezonluk sıkıntının ardından rahatladı.

Aykut Kocaman döneminde sık sık yedek kalarak formasından uzaklaşan, Cocu ile de bir türlü yıldızı barışmayan 34 yaşındaki oyuncu, buna karşın yılmadı.Hem antrenman disiplini hem uyumlu yapısı hem de hırsıyla sonunda mutluluğa ulaştı. Erwin Koeman ile bir anda özgürleşen Valbuena, son 1.5 yıllık dönemde Arabistan ve uzakdoğu ülkelerinden gelen teklifleri bile astronomik olmasına karşın reddetmişti. Avrupa futbolundan kopmak istemeyen tecrübeli isim, sabrının meyvelerini topladı.

En iyilerde

Öte yandan Avrupa Ligi’nde 4. haftanın en iyi 11’inde Fenerbahçeli futbolcu Mathieu Valbuena’ya da yer verildi. UEFA’nın internet sitesinden yapılan açıklamada, ortaya koydukları üstün performans sayesinde 4. hafta grup maçlarının en iyi 11’ine giren oyuncular duyuruldu. D Grubu’nda Fenerbahçe’nin Belçika temsilcisi Anderlecht’i 2-0 yendiği maçta birer gol ve asistlik performans sergileyen Fransız futbolcu Valbuena, haftanın 11’inde yer aldı.

Bir yıl daha

Koeman’la birlikte Valbuena’nın sözleşmesi de 1 yıl daha uzayacak. 3 ayda Cocu’nun 7 maçta süre verdiği Fransız futbolcu artık banko oyuncu oldu. Alanyaspor maçıyla bir haftada 3. maçına çıkmaya hazırlanan Valbuena’nın, sakatlanmadığı takdirde sözleşmesindeki “20 maç oynarsa mukavelesi bir yıl uzar” maddesi de işlerlik kazanacak.

(Skorer)