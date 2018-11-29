Valbuena Fenerbahçe ile yollarını ayırmak üzere
Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Valbuena, “6 aylık sözleşmem kaldı. Her şey ocakta belli olur” dedi.
Fransız medyasına konuşan Mathieu Valbuena yeniden ülkesine dönebileceğini söyledi.
Tecrübeli futbolcu "Sözleşmemin bitmesine 6 ay daha var. Neler olacağını göreceğiz. Her şey ocak ayında belli olacak" ifadesini kullandı. Valbuena, eski kulübü Marsilya'nın da forvet eksikliği yaşadığını sözlerine ilave etti. (Sporx)
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