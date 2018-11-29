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Valbuena Fenerbahçe ile yollarını ayırmak üzere

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Valbuena, “6 aylık sözleşmem kaldı. Her şey ocakta belli olur” dedi.

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Fransız medyasına konuşan Mathieu Valbuena yeniden ülkesine dönebileceğini söyledi.

Tecrübeli futbolcu "Sözleşmemin bitmesine 6 ay daha var. Neler olacağını göreceğiz. Her şey ocak ayında belli olacak" ifadesini kullandı. Valbuena, eski kulübü Marsilya'nın da forvet eksikliği yaşadığını sözlerine ilave etti. (Sporx)

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