Valbuena Fenerbahçe ile yollarını ayırmak üzere

Fransız medyasına konuşan Mathieu Valbuena yeniden ülkesine dönebileceğini söyledi.

Tecrübeli futbolcu "Sözleşmemin bitmesine 6 ay daha var. Neler olacağını göreceğiz. Her şey ocak ayında belli olacak" ifadesini kullandı. Valbuena, eski kulübü Marsilya'nın da forvet eksikliği yaşadığını sözlerine ilave etti. (Sporx)