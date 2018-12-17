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Valbuena: İkinci yarı profesyonellik dışıydı. Başka diyebileceğim bir şey yok

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, BB Erzurumspor ile 2-2 berabere kaldıkları maç sonrasında konuştu.

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Fenerbahçe'nin 90+2. dakikada yediği golün ardından BB Erzurumspor ile 2-2 berabere kaldığı maç sonrası Mathieu Valbuena açıklamalarda bulundu.

2. yarının kabul edilemez olduğunu söyleyen Valbuena, "Çok iyi bir ilk yarı geçirdik. İkinci yarı tam tersi. Profesyonellik dışıydı, başka diyebileceğim bir şey yok" dedi.

Sorunu birlikte çözeceklerini söyleyen Fransız oyuncu, "İkinci yarı tamamen bambaşka bir yüzümüz vardı. Burada bir şey söylemem, bir şeyleri değiştirmez. Yarın kendi aramızda konuşacağız. Kol kırılacak ve ne varsa içinde kalacak. Kirli bir durum varsa, aile içinde kalır" ifadelerini kullandı.

(Sporx)

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