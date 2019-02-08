İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2539
  • 5,9551
  • 221.166
  • 102.548
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Valbuena ile Fenerbahçe'nin yolları ayrılıyor

Geçen sezon Fenerbahçe'ye transfer olan, Aykut Kocaman döneminde yedek kalması eleştiri konusu olan Mathieu Valbuena'nın geleceği belli oluyor! Sarı-lacivertlilerin Fransız futbolcunun sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayacağı öğrenildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe'ye geçen sezon yaklaşık 1,5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan, Aykut Kocaman döneminde yedek kalması eleştirilen Mathieu Valbuena'nın sarı-lacivertlilerdeki geleceği de şekilleniyor.

Bu sezon da forma şansı bulmakta zorlanan, Erwin Koeman döneminde ise gösterdiği performansla dikkatleri çeken Fransız yıldızın ülkesine döneceği iddia edildi.

Sarı-lacivertlilerle geçen yıl 2 yıllık sözleşme yapan ve mukavelesinde 1 yıllık uzatma opsiyonu bulunan Valbuena'nın sözleşmesinin uzatılmayacağı öğrenildi. 34 yaşındaki tecrübeli futbolcunun sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılarak ülkesine döneceği kaydedildi.

Valbuena bu sezon 11'i Süper Lig'de olmak üzere 19 maçta forma giyerken 2 gol attı, 5 golün de hazırlayıcısı oldu.

VALBUENA'YA 6 MAÇ LAZIM

Fenerbahçe'de  Mathieu Valbuena bu sezon toplam 25 maçta forma giyerse,  opsiyon otomatik olarak devreye girecek ve sözleşme bir yıl uzayacak. Valbuena toplam 19 maçta takımla sahaya çıktı. Yani  6'şar maç daha çıkarsa, 1 yıllık sözleşmeyi otomatik olarak hak edecek.

(Habertürk)

Katar ilk avcı uçağını teslim aldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Türkiye cinayetin örtbas edilmesini önlemiştir'

'Türkiye cinayetin örtbas edilmesini önlemiştir'

Kılıçdaroğlu'nun 'Ali Kılıç' dayatmasına isyan ettiler

Kılıçdaroğlu'nun 'Ali Kılıç' dayatmasına isyan ettiler

Mağdurlara on milyonlarca dolarlık ödeme

Mağdurlara on milyonlarca dolarlık ödeme

Tarih belli oldu: 31 Mart'ta tamamlanacak

Tarih belli oldu: 31 Mart'ta tamamlanacak

CHP'li Belediye Başkanı Ünal partiden istifa edip MHP'ye geçti

CHP'li Belediye Başkanı Ünal partiden istifa edip MHP'ye geçti

Kartal'da çöken binanın altından CHP skandalı çıktı

Kartal'da çöken binanın altından CHP skandalı çıktı

CHP’nin başkan adayı adaylıktan çekildi

CHP’nin başkan adayı adaylıktan çekildi

İmzalar atıldı: Dev sözleşme tamam

İmzalar atıldı: Dev sözleşme tamam
 

POPÜLER HABERLER

Venezuela olası ABD saldırısına karşı S-300´leri aktifleştirdi

Venezuela olası ABD saldırısına karşı S-300´leri aktifleştirdi

Fatih Terim'in zor günü. Baba Talat Terim'e son görev

Fatih Terim'in zor günü. Baba Talat Terim'e son görev

Rus jetleri sınıra yakın uçan uçaklar için 4 kez havalandı

Rus jetleri sınıra yakın uçan uçaklar için 4 kez havalandı

Alman basını yazdı: Türkiye olmasa kontrolden çıkar

Alman basını yazdı: Türkiye olmasa kontrolden çıkar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019