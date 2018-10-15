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Valbuena ocak ayında yolcu

Aykut Kocaman’dan sonra Phillip Cocu’nun da gözüne giremeyen ve bu sezon sadece 3 maçta oynayan Fransız futbolcu ara transferde satış listesine konacak.

  • StarSpor
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FENERBAHÇE’DE Mathieu Valbuena defteri ocak ayında kapanacak gibi görünüyor. Geçen sezon Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın gözüne giremeyen Fransız futbolcu, yeni hoca Phillip Cocu’nun göreve başlamasıyla umutlanmıştı. Ancak Valbuena şimdiden geçen sezonu ararken, ismi satılacaklar arasında geçmeye başladı. Valbuena geçen sezon ilk 8 haftanın tamamında ilk 11’de oyuna başlamış, ilerleyen haftalarda formasını kaybetmişti. Cocu ise bu sezon Kocaman kadar da töleranslı olmadı ve geride kalan 8 lig karşılaşmasında Valbuena’ya biri ilk 11’de olmak üzere sadece 3 kez forma giydirdi. Valbuena bu maçlarda 131 dakika görev yaptı. Cocu’nun artık kadroda düşünmediği Mathieu Valbuena’nın devre arasında satış listesine konacağı öğrenildi. Yıldız futbolcunun menajeri ile bir görüşme yapıldığı ve bu konunun kendisine iletildiği belirtildi. Valbuena’nın menajerinin de bunun üzerine takım arayışlarına başladığı ve bu sezonun alacaklarını istediği belirtildi.

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