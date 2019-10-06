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Valbuena: 'Sıfırdan başlamaya ihtiyacım vardı'

Sezon başında Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Olympiakos'a transfer olan Fransız futbolcu Mathieu Valbuena, Fenerbahçe ve Fransa'dan ayrılma kararına ilişkin önemli itiraflarda bulundu.

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Fenerbahçe'de forma giydiği iki sezon taraftarların sevgilisi haline gelen Mathieu Valbuena, L'Equipe'e geniş bir röportaj verdi ve önemli açıklamalarda bulundu.
 
Fransa'dan ayrılma kararına ilişkin konuşan Mathieu Valbuena, o dönem Karim Benzema ile yaşadığı şantaj olayı sonrası ülkesinden uzaklaşmaya karar verdiğini söyleydi ve şu açıklamayı yaptı:
 
"Arkadaşım Baudot'ya (PSG'nin doktoru) Fransa'dan uzaklaşmak istediğimi söyledim. Konuşulmadığım, yargılanmadığım ve yalnızca futbolumla eleştirildiğim bir yere gitmeye ihtiyacım vardı. Fenerbahçe'den teklif geldiğinde "Bu iyi bir fırsat." dedim. Başka bir ülkede sıfırdan başlamak istiyordum."
 
"KASIMDA TEKLİF YAPTI AMA..."
 
Tecrübeli futbolcu Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Olympiakos'a transfer olmasıyla ilgili gelen soru üzerine ise şu yanıtı verdi:
 
"Olympiakos'un transfer sorumlusu Jose ile Marsilya'dan beri tanışıklığım var. Bana geçtiğimiz yıl kasım ayındayken Olympiakos'a gelip gelmeyeceğimi sordu. Ben de açık kapı bıraktım ama teklifi kabul etmeden önce Fenerbahçe'deki sözleşmemin sonuna kadar gitmeyi tercih ettim."
 
"BURASI AYNI MARSİLYA"
 
Son olarak Olympiakos'taki hayatı hakkında konuşan Valbuna, şehrin Marsilya'da çok benzediğini ifade ederek şunları dile getirdi:
 
"3 aydır burada gördüğüm şey; burası Marsilya! Taraftarların tutkusu, kültür, Akdeniz'in kıyısında olması ve hayat kalitesi... Kendimi burada çok iyi hissediyorum. Ara sıra bazı detaylar bana Marsilya'yı hatırlatıyor. Mesela soyunma odasındaki koltukların dizilişi bile Velodrome'dakiyle aynı."

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