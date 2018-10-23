Valbuena ve Soldado'nun neden düzenli olarak oynatılmadığı belli oldu

F.Bahçe'de Sivas maçına kadar ilk 11'de şans bulamayan Soldado ile Valbuena'nın oynatılmamasının nedeni ortaya çıktı.

Yönetimin Valbuena'nın 25, Soldado'nun ise 20 maç oynaması halinde sözleşmesinin 1 yıl daha uzama opsiyonu olması nedeniyle teknik heyetten bu iki futbolcuya mecbur olmadıkça şans vermemesini istediği öğrenildi.

Soldado 4 milyon Euro, Valbuena ise 3.5 milyon Euro alıyor.

(Takvim)