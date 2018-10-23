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Valbuena ve Soldado'nun neden düzenli olarak oynatılmadığı belli oldu

Valbuena 25, Soldado 20 maç oynarsa sözleşmesi uzayacak. İki yıldız bu yüzden kulübeye mahkum oldu.

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F.Bahçe'de Sivas maçına kadar ilk 11'de şans bulamayan Soldado ile Valbuena'nın oynatılmamasının nedeni ortaya çıktı.

Yönetimin Valbuena'nın 25, Soldado'nun ise 20 maç oynaması halinde sözleşmesinin 1 yıl daha uzama opsiyonu olması nedeniyle teknik heyetten bu iki futbolcuya mecbur olmadıkça şans vermemesini istediği öğrenildi.

Soldado 4 milyon Euro, Valbuena ise 3.5 milyon Euro alıyor.

(Takvim)

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