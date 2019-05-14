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Valbuena'dan Fenerbahçe'ye büyük jest

Mathieu Valbuena, hem Fenerbahçe yönetiminin daha rahat hareket etmesi hem de sezon sonuna kadar oynamak için sözleşmesindeki özel maddeyi iptal etti.

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Sözleşmesindeki "Son sezonunda toplam 25 maç oynarsa (Türkiye Kupası hariç) sözleşme aynı şartlarda 1 yıl daha uzar" maddesi kaldırılan Fransız yıldızın kendi isteğiyle bu kararın alındığı belirtildi.
 
Valbuena, yönetim ile yaptığı görüşmede, "Benimle ilgili kararı sezon sonu verecekseniz, ben opsionu kaldırmaya hazırım. Hem sizin hem benim önüm açılmış olur. Böylece sezon sonuna kadar rahatça futbol oynayıp, Fenerbahçe'ye hizmet edebilirim. Ayrıca sezon sonunda tüm seçenekleri sağlıklı şekilde değerlendirebilirim" dedi.
 
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Yönetim, Valbuena'nın bu talebini yerinde buldu ve opsiyonu kaldırdı. Fransız yıldızın Arap Yarımadası'ndan çok yüksek kontrat teklifleri aldığı ve kariyerinin sonunda bu tekliflerden birini değerlendireceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
 
Valbuena da konu hakkında, "Bütün teklifleri dinlemeye hazır olduğumu söyleyebilirim. Fenerbahçe ile sözleşmem bitecek. Neler olacağını hep beraber göreceğiz. Sözleşme de uzatabilirim, başka takıma da gidebilirim. Yurtdışında yeni bir deneyim için de teklifleri dinlemeye hazırım" dedi.
 
(Sabah)
 

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