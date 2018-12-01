Valbuena'nın, Dinamo Zagreb istatistikleri hayrete düşürdü

Erwin Koeman'la hayata döndüğü sanılan Valbuena, Dinamo Zagreb karşısında ortaya koyduğu rakamlarla şok etti… 107 kez topla buluşan Fransız oyuncu, 1 tane bile şut çıkaramadı.

17 ortasından sadece 2'si yerini buldu. Sadece 2 çalım atabildi. Verdiği tek ara pası da yerini bulmadı. Üstüne 5 kez de top kaptırdı. Defansa sadece 1 kez top kaparak yardım etti. Beklentilerin çok altında kaldı.

RAKAMLAR TAM TERSİ

Golsüz biten D.Zagreb maçından sonra, "Pozisyonlar üretiyoruz ama gol atmakta zorlanıyoruz" diyen Erwin Koeman'ı yalancı çıkaracak rakamlar dikkat çekti.

Sarı-lacivertli takım maç boyunca 14 şut attı sadece 2 isabet yakaladı. Frey'in 4, Benzia'nın ise 3 şutu kaleyi tutmadı. Kanarya 17'si Valbuena ile toplam 24 orta yaptı. Sadece 3'ü yerini buldu..